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تشافي مدرب برشلونة

تشافي يستشهد بزيدان.. ويضيف: برشلونة أحبط ريال مدريد

مدريد - د ب أ
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أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة خلال مؤتمر صحافي الأحد، اعتقاده بأن تنازل ريال مدريد عن لقب الدوري الإسباني في كرة القدم، هو بسبب الموسم الرائع للفريق الكاتالوني.

وخسر ريال مدريد حامل اللقب على أرضه أمام فياريال 2-3 يوم السبت، ويمكن لبرشلونة المتصدر أن يوسّع الفارق عن غريمه الملكي إلى 15 نقطة في حال فوزه على ضيفه جيرونا الاثنين.

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ورغم هذا الفارق الكبير بالنقاط، جاءت خسارة ريال مدريد بعدما اكتسح برشلونة برباعية نظيفة الأسبوع الماضي ليبلغ نهائي كأس إسبانيا.

وقال تشافي: لا أعرف ما إذا كانوا قد توقفوا عن العمل أم لا، ولكن إذا فعلوا ذلك، فهذا بفضلنا.

وأضاف: يوم الاثنين من المهم زيادة الفارق إلى 15 نقطة. لن يعني أن أي شيء مضمون، لكنه سيكون فارقاً مذهلاً. لا يهمني أن يفعل ريال مدريد شيئاً أو لا، ما يهمني هو ما نفعله نحن.

ويخوض ريال مدريد نهائي كأس إسبانيا أمام أوساسونا، وسيواجه تشلسي الأربعاء في ذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأردف تشافي إنه يعتقد أن فوز برشلونة بالدوري للمرة الأولى منذ العام 2019 سيكون إنجازاً رائعاً يحاول البعض التقليل من شأنه.

وأضاف: الفوز بالدوري الإسباني أمر مذهل، الفوز بالدوري يمنحك الاستقرار.

وتابع: أذكر مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، قائلاً إن الهدف كان الفوز بالدوري الإسباني. يتم التقليل من شأن أن الفوز بالدوري، بالنسبة لنا، سيكون أمراً استثنائياً.

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