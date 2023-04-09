لاتسيو يهزم يوفنتوس ويتمسك بالمركز الثاني

عزز لاتسيو موقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه يوفنتوس 2 - 1 في الوقت الذي تقدم فيه روما للمركز الثالث بفوزه على مضيفه تورينو 1 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.
وفي باقي المباريات تغلب بولونيا على مضيفه أتلانتا 2 - صفر كما فاز كريمونيزي على سامبدوريا 3- 2 وفيرونا على ضيفه ساسولو 2 /1 وتعادل أودينيزي مع مونزا 2 - 2 وفيورنتينا مع سبيزيا 1 - 1 .
وعلى ملعب الأولمبيكو، تقدم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بهدف للاتسيو في الدقيقة 38 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك الفرنسي أدريان رابيو التعادل ليوفنتوس.
وفي الشوط الثاني تقمص ماتيا زاكايني دور البطولة وسجل هدف الفوز للاتسيو في الدقيقة 53.
الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 58 نقطة في المركز الثاني بفارق 16 نقطة خلف نابولي المتصدر، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع.
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