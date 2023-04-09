لامبارد: مهمتي صعبة ومباراة ريال مدريد مختلفة

يعلم فرانك لامبارد أنه تنتظره مهمة صعبة وجاءت الخسارة في مباراته الأولى بعد عودته كمدرب مؤقت إلى تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لتؤكد ذلك.



وبقي تشيلسي في المركز 11 بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه وولفرهامبتون واندرارز، وهو ما كان يأمل الفريق في تفاديه قبل مواجهة ريال مدريد حامل اللقب في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.



وينصب التركيز الآن بشكل كامل على المباراة المقامة باستاد سانتياغو بيرنابيو، أما لامبارد، الهداف التاريخي للنادي الذي يعاني هجوميا مؤخرا، فلم يقلل من فرصة فريقه في هذه المواجهة رغم أن كفة التوقعات لا تميل لصالحه.



وقال لاعب منتخب إنجلترا السابق لشبكة "سكاي سبورتس": إنها بطولة مختلفة. ستكون مباراة مختلفة والأمر يتوقف على استعدادنا لها بطريقة صحيحة ويمكن أن يحدث أي شيء. ندرك حقيقة أننا نواجه حامل اللقب لذا علينا أن نركز على هذا الآن وألا نشعر بالإحباط.



وأضاف: بالتأكيد سنحلل المباراة وعلينا التحسن لأننا نريد أن نكون أفضل والطريقة الوحيدة لذلك هي العمل الجاد.



وسدد تشيلسي كرة واحدة فقط على مرمى وولفرهامبتون.



وعلى الرغم من الاستحواذ على الكرة بنسبة 62 بالمئة و517 تمريرة مقابل 313 تمريرة لصاحب الأرض، فشل تشيلسي في تهديد مرمى وولفرهامبتون الذي يصارع من أجل البقاء ويحتل المركز 12.



وسجل تشيلسي 29 هدفا خلال 30 مباراة في الدوري، وصام عن التسجيل في آخر ثلاث مباريات في البطولة.



وقال لامبارد، الذي أبلغ لاعبيه بين الشوطين أن وولفرهامبتون يلعب بشراسة أكثر ورغبة لأن الفريق يقاتل للحفاظ على مركزه في دوري الأضواء "إنها مهمة كبيرة".



ويعد حل مشكلة الهجوم أولوية، واعترف لامبارد أن هناك حاجة لكثير من العمل لبناء الثقة وتغيير الحالة داخل الفريق.



وأضاف: علينا إيجاد الأسباب والحلول لذلك. الشيء الوحيد الذي أعرفه هو العمل. بعض اللاعبين ليس لديهم سجل تهديفي جيد أو لأنهم جدد في الدوري أو انضموا للفريق مؤخرا. علينا منحهم الوقت والعمل معهم. في الوقت نفسه نحن تشيلسي ونريد تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات لذا علينا إيجاد الحلول.



وأجرى لامبارد تغييرين في التشكيلة الأساسي ودفع برحيم سترلينغ وكونور جالاجر منذ البداية، بينما وضع بن تشيلويل على مقاعد البدلاء.



وغاب الدولي الفرنسي نغولو كانتي وميسون ماونت، حيث يتعافى الثنائي من الإصابة، عن المباراة مع احتمالية عودة لاعب وسط إنجلترا أمام ريال مدريد.



وشارك المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ في آخر 20 دقيقة.



وقال لامبارد: أحاول استخدام كل شيء ونريد تقييم الفريق سريعا ومحاولة العثور على أفضل اللاعبين للفوز بالمباريات.

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