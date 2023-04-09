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صورة متداولة للحالة التحكيمية

لجنة التحكيم تعتذر لبرايتون لعدم احتساب ضربة جزاء

لندن - د ب أ
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تلقى نادي برايتون اعتذارا من لجنة التحكيم، وذلك بعد اعتراف الأخيرة أن الياباني كارو ميتوما لاعب الفريق كان يستحق ضربة جزاء خلال المباراة التي خسرها الفريق 1 -2 أمام توتنهام يوم السبت في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن برايتون مر بأوقات عصيبة مع طرد مديره الفني روبرتو دي زيربي، إلى جانب كريستيان ستيليني، المدرب المؤقت لتوتنهام، وذلك بعد مشادة بين المدربين على مقاعد البدلاء في الدقيقة 58، فيما تم إلغاء هدفين للفريق الضيف بسبب وجود لمسة يد.

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وجاءت واحدة من أكبر الأزمات في المباراة قبل 20 دقيقة من النهاية بعدما داس بيير أيميل هويبرغ على قدم ميتوما داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم ستيوارت أتويل طالب باستمرار اللعب ولم يرجع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1 - 1.

وحسبما علمت (بي أيه ميديا)، فإن رئيس لجنة الحكام هاوارد ويب تواصل مع نادي برايتون.

واعتذر ويب عن ذلك الخطأ من الحكام بعدم منح برايتون ضربة جزاء بعد تدخل هويبرغ على ميتوما.

من جانبه، رفض دي زيربي انتقاد الحكام بعد المباراة لكنه اعترف: حينما كنت في غرفة الملابس، كان هناك ضربة جزاء واضحة لميتوما.

ويحتل برايتون المركز السابع برصيد 46 نقطة، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 53 نقطة.

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