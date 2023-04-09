ماركينيوس يقترب من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

يأمل المدافع البرازيلي الدولي ماركينيوس أن يخوض 200 مباراة أخرى بقميص باريس سان جيرمان، بعد تأكيده أنه دخل في محادثات متقدمة مع متصدر الدوري الفرنسي بشأن تجديد عقده.

وخاض ماركينيوس مباراته رقم 400 مع سان جيرمان خلال الفوز على نيس 2 -صفر يوم السبت، واقترب من تحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة بقميص النادي في التاريخ، وهو الرقم المسجل بأم جان مارك بيلورجي برصيد 435 مباراة.

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ويقضي ماركينيوس موسمه العاشر مع سان جيرمان بعد قدومه من صفوف روما، لكن عقده ينتهي بعد عام واحد.

وقال ماركينيوس لمحطة "ار ام سي" يوم الأحد: نحن في التفاصيل الأخيرة، خوض مباراتي رقم 400 مع باريس أمر مذهل، لم أتخيل ذلك عندما جئت في سن صغير.

وأضاف: حينها كنت أفكر فقط في الاستمتاع واللعب، عشنا أوقاتا جيدة وأخرى صعبة، ولكن مثلما قلت من قبل، دائما لدي نفس الشغف لتقديم أفضل ما لدي.

وأضاف: الآن أود أن أخوض 100 أو 200 مباراة أخرى، هذا أمر قابل للتحقق.