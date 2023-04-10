إنزو فيرنانديز: تشيلسي سيتحسن مع مرور الوقت

يثق الأرجنتيني إنزو فيرنانديز أن تشيلسي الإنجليزي "سيتحسن مع الوقت" حيث يهدف الفريق للفوز بأي شيء وكل شيء في إنجلترا.

وفرنانديز الفائز مع المنتخب الارجنتيني ببطولة كأس العالم أغلى لاعب في تاريخ تشيلسي في يناير الماضي، حيث دفع تشيلسي لبنفيكا مبلغ قياسيا بالنسبة لأندية الدوري الممتاز بلغ 106 مليون جنيه إسترليني للاعب خط الوسط.

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ومنذ ذلك الحين عانى تشيلسي، وتراجع للمركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي، وأصبح غراهام بوتر ثاني مدرب يقال من تدريب تشيلسي هذا الموسم.

ويتعين على فيرنانديز ورفاقه أن يعبروا ريال مدريد في دور الثمانية، ويتولى فرانك لامبارد لاعب تشيلسي السابق، تدريب الفريق بشكل مؤقت.



ويبدو من الصعب المطالبة بالتأهل على حساب ريال مدريد، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" ولكن إنزو واثق من أن فريقه الجديد سيعود للطريق الصحيح قريبا إذ قال للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الاثنين: تحتاج دائما لوقت للتأقلم، الالتقاء باللاعبين الجدد، أنا من بين 10 لاعبين جدد تعاقد معهم تشيلسي. الأمر صعب بلغات مختلفة. لذلك يكون من الصعب التواصل مع زملائك في البداية.

وأردف: كلما يمر الوقت، نبدأ في التعرف على زملائنا بشكل أفضل، وسيكون الأمر أفضل مع مرور الوقت.



ورغم معاناة تشيلسي هذا الموسم، فبكل تأكيد لا يندم فرنانديز على خطوته الكبيرة، حيث ترك بنفيكا بعد سبعة أشهر من الانتقال إليه قادما من ريفر بليت.



وأوضح :" أحد العوامل، هو أنني أحب المشروع طويل الأجل الذي يصنعه النادي، لقد حلمت دائما باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأبدى تشيلسي رغبته في التعاقد معي حتى قبل كأس العالم.



وأكد :جئت لنادي كبير، واحدا قاتل دائما على حصد الألقاب، فاز بدوري الأبطال مرتين في وقت قصير. والآن أنا هنا، وأدركت كم هذا النادي كبير.