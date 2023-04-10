بوخوم يدين مشادة الجماهير مع حارسه

أدان نادي بوخوم الألماني لكرة القدم سلوك بعض جماهيره، الذين أهانوا الحارس مانويل ريمان واشتبكوا معه بعد خسارة 2 - 3 على ملعبه يوم الأحد أمام شتوتجارت في الدوري الألماني (بوندسليغا).
وذكر النادي في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الأحد : خلال المباراة وتحديدا عقب صافرة نهاية اللقاء، أهين الحارس بشكل هائل وغير محتمل من هؤلاء الجماهير، واندلعت معهم مواجهة.
وأضاف :التدخل السريع لقوات الامن حال دون تصعيد الموقف، وتم عزل المحرضين وتحديد هويتهم. ويجري حاليا تقييم مفصل للحادث.
ودعا بوخوم للوحدة في معركة تفادي الهبوط، وتعهد: إذا حاول أفراد إلحاق الأذى بالفريق، سنتخذ إجراءات حاسمة ضدهم وسنحمي هؤلاء الذين يفترض أنهم يدركون أن البقاء في الدوري سيكون في الملعب.
وتعرض ريمان للإهانة من قبل الجماهير، ووقف وجها لوجه مع أحدهم قبل أن يتم إبعاده.
وأدان توماس ليتش، المدير الفني، الحادث بعد وقت قصير من المباراة.
وقال، متحدثا عن مشكلة عامة في المجتمع في هذا المجال: لا يجب أن نسمح ان يتم إهانتنا عندما يحدث خطأ. لا يوجد مكان للعنف في ملعب كرة القدم ولا نريد أيضا عنف لفظي.
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