دوري الأبطال.. قمة بين سيتي وبايرن وإنتر يصطدم ببنفيكا

تخطف مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء الأنظار في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الذي يشهد امتحاناً لريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع تشيلسي الإنجليزي الجريح ومبارزة إيطالية نارية بين نابولي وميلان، ولقاء بنفيكا ضد إنتر.

وستكون المواجهة بين سيتي وبايرن الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية في مسابقة أحرز لقبها البافاري ست مرات آخرها عام 2020، فيما يطمح سيتي إلى تحقيق لقبه الأول.

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وستضع هذه المواجهة المدرب الإسباني لسيتي بيب غوارديولا ضد الفريق الذي أشرف عليه من 2013 حتى 2016 وأحرز معه لقب الدوري الألماني ثلاث مرات وكأس العالم للأندية.

كما أن غوارديولا، المتوج باللقب مدربا مع برشلونة في 2009 و2011، سيقف في وجه المدرب الجديد لبايرن توماس توخل الذي حرمه المجد القاري في نهائي 2021 عندما كان على رأس الإدارة الفنية لتشيلسي (1-0) أمام مدرجات خالية في بورتو في عزّ جائحة كوفيد-19.

يأمل توخل، المعجب بأسلوب غوارديولا والمعيَّن بشكل مفاجئ بدلاً من يوليان ناغلسمان لتراجع المستوى حسب إدارته، تكرار مع فعله مع تشيلسي، حيث وصل قبل أربعة أشهر إثر إقالته من تدريب سان جرمان.

ويعوّل غوارديولا على الهداف النروجي الفتاك إرلينغ هالاند، صاحب 44 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها مقصية رائعة نهاية الأسبوع في شباك ساوثهامبتون.

وسيكون إنتر، المتأهل لربع النهائي للمرة الأولى منذ 2012 وآخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة بنفيكا، في إعادة لنهائي 1965 حين توج "نيراتزوري" بلقبه الثاني توالياً بفوزه 1-0.

من جهته، لم ينجح بنفيكا بتخطي ربع النهائي منذ بلوغه نهائي 1990.