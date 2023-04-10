روديغر للاعبي ريال مدريد: تشيلسي لن يكون منافساً سهلاً

حذر أنطونيو روديغر، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من أن فريقه السابق، تشيلسي، لن يكون من السهل التغلب عليه في المواجهة التي ستجمعهما بدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، رغم أنه يقدم موسما متواضعا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدافع الألماني الدولي لصحيفة "إل موندو" يوم الاثنين إن تشيلسي: لديه فريق قوي، يجعلهم غير متوقعين. ولديهم الكثير من الموهبة.

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وأضاف: رأيتهم بشكل أفضل مثل 2022، لاعب للاعب، ربما لم يكن لديهم الوقت لاكتشاف أنفسهم كفريق.

ويستضيف الريال فريق تشيلسي على ملعب سانتياغو برنابيو مساء الأربعاء، فيما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل بملعب ستامفورد بريدج.

وتغلب الريال على تشيلسي في نفس الدور الموسم الماضي في طريقه لحصد لقبه رقم 14 في البطولة، وكان وقتها روديغر لاعبا في تشيلسي قبل أن ينتقل للريال في الصيف.

وقال روديغر :من الطبيعي أن تشعر بالغرابة. عندما تلعب أمام فريقك السابق، الأمر كذلك. قضيت خمس سنوات جميلة هناك، فزت بدوري الأبطال وهذا الشعور موجود، ولكني الآن موجود مع ريال مدريد وهنا الضغوط كبيرة للغاية للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأضاف : لا يمكن أن يكون لدي مشاعر، فقط أخرج للملعب وأقوم بعملي.

ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم سيء وفقا لمعايير الفريق، حيث خسر صفر - 1 أمام وولفرهامبتون مطلع الأسبوع ، تحت قيادة فرانك لامبارد، الذي عاد كمدرب مؤقت بعد رحيل غراهام بوتر.

وفاز روديغر بدوري الأبطال مع تشيلسي في 2021 ويأمل في تحقيق المزيد من النجاحات في البطولة مع ريال مدريد.

وقال: سيعني لي هذا كل شيء. العديد من اللاعبين العظماء، العديد من الأساطير، ولست بحاجة للرجوع بالزمن كثيرا، يكفي فقط أن أنظر لغرفة خلع الملابس الخاصة بي، هناك أشخاص فازوا بها خمس مرات. خمس مرات!.

وأكد: على الأقل، أريد أن أفوز بها ثلاث مرات إذا كان بإمكاني. الفوز بها هنا سيكون مذهلا لأنها ستدخلك في كتب التاريخ الخاصة بالنادي، ولا يمكن لأي شخص أن يخرجك.