ضربة لبايرن ميونخ قبل ملاقاة مانشستر سيتي

وضع القراءة
100% حجم الخط
سيغيب الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ مهاجم بايرن ميونيخ الألماني عن مواجهة مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لاصابته في ركبته.
وكتب بايرن في بيان مقتضب الاثنين: لن يسافر إريك ماكسيم تشوبو موتينغ إلى مانشستر لخوض المباراة. يغيب المهاجم راهناً بسبب مشكلة في مفصل الركبة.
مادة اعلانية
وغاب الكاميروني المخضرم البالغ "34 عاماً" عن مباراة فرايبورغ الأخيرة (1-0) في الدوري الذي يتصدره بايرن أمام بوروسيا دورتموند بفارق نقطتين، إذ استهل الدولي سيرج غنابري المباراة أساسياً.
وبعدما كان مهاجماً بديلاً، نجح لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق في شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية للفريق البافاري، وقد سجل هذا الموسم 17 هدفاً في 28 مباراة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بوخوم يدين مشادة الجماهير مع حارسهأدان نادي بوخوم الألماني لكرة القدم سلوك بعض جماهيره، الذين أهانوا الحارس مانويل ريمان واشتبكوا معه بعد خسارة 2 - 3 على ملعبه يوم الأحد أمام شتوتجارت ... رياضة عالمية
-
بعد التعادل مع ليفربول.. أرتيتا يثق في ردة فعل أرسناليثق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه سيظهر ردة فعل بعد إهداره لنقطتين بالتعادل مع ليفربول.وذكرت وكالة الأنباء ... رياضة عالمية
-
روديغر للاعبي ريال مدريد: تشيلسي لن يكون منافساً سهلاًحذر أنطونيو روديغر، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، من أن فريقه السابق، تشيلسي، لن يكون من السهل التغلب عليه في المواجهة التي ستجمعهما بدور ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية