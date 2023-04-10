ضربة لبايرن ميونخ قبل ملاقاة مانشستر سيتي

سيغيب الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ مهاجم بايرن ميونيخ الألماني عن مواجهة مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لاصابته في ركبته.

وكتب بايرن في بيان مقتضب الاثنين: لن يسافر إريك ماكسيم تشوبو موتينغ إلى مانشستر لخوض المباراة. يغيب المهاجم راهناً بسبب مشكلة في مفصل الركبة.

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وغاب الكاميروني المخضرم البالغ "34 عاماً" عن مباراة فرايبورغ الأخيرة (1-0) في الدوري الذي يتصدره بايرن أمام بوروسيا دورتموند بفارق نقطتين، إذ استهل الدولي سيرج غنابري المباراة أساسياً.

وبعدما كان مهاجماً بديلاً، نجح لاعب باريس سان جرمان الفرنسي السابق في شق طريقه إلى التشكيلة الأساسية للفريق البافاري، وقد سجل هذا الموسم 17 هدفاً في 28 مباراة.