غوارديولا عن تحقيق دوري الأبطال: انظروا إلى مايكل جوردان

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الاثنين قبل مواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء إن فريقه يتطلع للفوز بالبطولة لكن الرغبة وحدها لن تكون كافية لتحقيق النجاح على الصعيد الأوروبي.



وفاز غوارديولا بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز ومثلها لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالإضافة للقب لكأس الاتحاد الإنجليزي لكن النجاح الأوروبي استعصى على المدرب الذي فاز باللقب الأوروبي مرتين مع برشلونة.



وتأهل سيتي بقيادة المدرب الإسباني لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لستة مواسم متتالية وكانت أفضل نتيجة للفريق هي خسارة نهائي البطولة عام 2021 أمام تشيلسي.



وبسؤاله عن مدى رغبته في تحقيق دوري أبطال أوروبا مع سيتي، قال غوارديولا للصحفيين "كثيرا".



وأضاف: علينا أن نحاول. من دواعي الفخر أن نكون هنا أمام أحد أندية النخبة مثل بايرن ميونيخ. لن نأخذ الموقف كأمر مسلم به. سنخوض مباراتين بداية من يوم الثلاثاء. السؤال يطرح نفسه في كل موسم. نحاول كل موسم. الفرق التي نلعب ضدها جيدة أيضا وتريد الفوز أيضا. حلمي أن أعيش الشعور بالفوز مجددا. نريد أن نحاول ولكن هذا لا يعني أننا سنفوز. مايكل جوردان فاز بستة ألقاب لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. لكنه شارك في كم موسم؟ 16 موسما.



وكرر المدافع روبن دياز حديث مدربه وقال إن البطولة تحمل خصوصية لسيتي.



وأبلغ دياز الصحفيين: نريد حقا الفوز بها. ستكون مواجهة صعبة لكن هذا كل ما تدور المنافسة حوله وهو الفوز أمام الأفضل. نحن سعداء لكوننا هنا. في كل موسم يكون العمل الذي عليك القيام به هو الاستمرار في المنافسة على كل البطولات في الدوري الممتاز ودوري الأبطال وكل بطولات الكؤوس. الهدف الأكبر هو الاستمرار في المنافسات لأطول فترة ممكنة.

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