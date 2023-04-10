مدرب بنفيكا قبل ملاقاة إنتر: الخسارة جزء من كرة القدم

أكد روجر شميت مدرب بنفيكا أن فريقه تخطى سريعا هزيمته أمام بورتو في الدوري البرتغالي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي ويركز بشكل كامل على مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وخسر بنفيكا مباراته الثانية في الدوري هذا الموسم بعدما تلقى هزيمة مفاجئة على أرضه بنتيجة 2-1 أمام بورتو لكنه لا يزال يحتفظ بصدارة المسابقة بفارق سبع نقاط عن منافسه المحلي ثاني الترتيب، لكن النتيجة أثارت التساؤلات حول مستوى بنفيكا الذي سيلعب مباراة الذهاب لدور الثمانية في لشبونة الثلاثاء.



وأبلغ شميت مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين: خسارة المباريات يشكل جزءا من كرة القدم. خسرنا مباراة مهمة يوم الجمعة لكننا فزنا بالكثير قبلها ونحاول دائما استغلال الفوز للتطور والنمو، يمكننا استغلال الخسارة لصناعة بعض الأمور الإيجابية.



وفاز بنفيكا 23 مرة في 27 مباراة في الدوري هذا الموسم وتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.



وأضاف المدرب الألماني: رأيت فريقي يتطلع للأمام سريعا مرة أخرى. في الأيام القليلة الماضية، كنا نركز بشكل كامل على مواجهة إنتر.



ولم يكن إنتر في قمة مستواه أيضا، حيث خاض ست مباريات متتالية بلا فوز في جميع المسابقات، لكن شميت حذر من التهاون أمام منافسه الإيطالي، وقال: في مرحلة خروج المغلوب تتوقع أن يكون المنافس في قمة مستواه. بالنسبة للفريقين فإن المباراة مهمة للغاية. الفريقان بذلا الكثير من المجهود ليصل لهذا الدور.



وختم: نتوقع منافسا عند قمة مستواه وفي غاية التركيز. لكن هذا أيضا ما نتوقعه لأنفسنا. يجب أن نكون مستعدين لفريق بجودة فردية ونحتاج لأداء مميز.

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