منع حكم مباراة ليفربول وأرسنال من إدارة المباريات

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قالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا يوم الاثنين إن الحكم المساعد، الذي بدا أنه يحاول الاعتداء بمرفقه على آندي روبرتسون لاعب ليفربول، لن يتولى إدارة أي مباراة حتى استكمال التحقيق في الأمر.
وظهرت لقطة لروبرتسون مدافع ليفربول وهو يتجه نحو قسطنطين هاتزيداكيس للاعتراض بين شوطي المباراة التي أقيمت يوم الأحد، وبدا في لقطات الفيديو أن الحكم دفع اللاعب بمرفقه واستكمل طريقه.
وقالت اللجنة في بيان: لن تعين لجنة الحكام قسطنطين هاتزيداكيس في أي مباراة في مسابقاتها أثناء تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول آندرو روبرتسون في أنفيلد.
وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد التعادل 2-2 مع أرسنال المتصدر إنه لم يشاهد الواقعة رغم أنه سمع أن شيئا ما قد حدث.
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