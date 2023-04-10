اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الحكم المساعد مع روبرتسون

منع حكم مباراة ليفربول وأرسنال من إدارة المباريات

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا يوم الاثنين إن الحكم المساعد، الذي بدا أنه يحاول الاعتداء بمرفقه على آندي روبرتسون لاعب ليفربول، لن يتولى إدارة أي مباراة حتى استكمال التحقيق في الأمر.

وظهرت لقطة لروبرتسون مدافع ليفربول وهو يتجه نحو قسطنطين هاتزيداكيس للاعتراض بين شوطي المباراة التي أقيمت يوم الأحد، وبدا في لقطات الفيديو أن الحكم دفع اللاعب بمرفقه واستكمل طريقه.

وقالت اللجنة في بيان: لن تعين لجنة الحكام قسطنطين هاتزيداكيس في أي مباراة في مسابقاتها أثناء تحقيق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الحادث الذي يتعلق بالحكم المساعد ومدافع ليفربول آندرو روبرتسون في أنفيلد.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد التعادل 2-2 مع أرسنال المتصدر إنه لم يشاهد الواقعة رغم أنه سمع أن شيئا ما قد حدث.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد مناورات بالذخيرة الحية.. الصين تتعهد بمنع استقلال تايوان بعد مناورات بالذخيرة الحية.. الصين تتعهد بمنع استقلال تايوان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط