أنشيلوتي: أتمنى مواجهة ميلان في نهائي أبطال أوروبا

يرغب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن يواجه فريق ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول.

ويلتقي الريال مع تشيلسي في دور الثمانية من المسابقة، فيما يلعب ميلان مع نابولي في ذات الدور.

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وبسبب الموسم السيئ الذي يقدمه تشيلسي حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز فإن مدريد سيكون المرشح الأبرز للفوز باللقاء.

بالنسبة لميلان، فالوضع مختلف حيث أن نابولي تفوق على منافسيه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ولكن ميلان سيحصل على دعم أنشيلوتي.

وبسؤاله عما قاله لباولو مالديني المدافع السابق والمدير الفني الحالي لميلان، في مكالمة هاتفية حدثت بينهما مؤخرا، قال أنشيلوتي لإذاعة "راي 1" : قبل كل شيء كانت أمنية لميلان، حيث أنني أحد مشجعيه.

وأضاف :في الحقيقة، مباراة ميلان ونابولي ستكون متوازنة وغير مؤكدة للغاية.

وأكد : هل سيكون من الرائع مواجهتهم في إسطنبول؟ بالنسبة لمدريد، نعم، أعتقد لميلان أيضا، ولكن الجميع يريد الذهاب لاسطنبول.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة الذهاب لدور الثمانية أمام تشيلسي، أبرز أنشيلوتي مرة أخرى رغبته لمواجهة مالديني في النهائي- خاصة وأن المدينة المضيفة لا تحمل ذكريات جيدة لأنشيلوتي ومالديني، حيث خسرا في إسطنبول أمام ليفربول في نهائي 2005.

وقال أنشيلوتي :باولو وإسطنبول ليست ذكرى جيدة خاصة في 2005. أنا أحب مالديني كثيرا، لقد كان قائدا لفريقي وشريكي وإذا كان بإمكاننا رؤية بعضنا البعض في عيد ميلادي (يوم موعد المباراة النهائية) سيكون هذا شيئا جيدا للغاية.