إعادة مباراة "التدافع المميت" في إندونيسيا

قال مسؤولون إن مباراة الإعادة بين بيرسيبايا وأريما في الدوري الإندونيسي لكرة القدم، والتي توقفت العام الماضي بسبب واحدة من أسوأ كوارث التدافع في الملاعب العالمية، انطلقت ليل الثلاثاء بدون حضور مشجعين.

والتقى المنافسان اللدودان بيرسيبايا وأريما آخر مرة في أكتوبر 2022، عندما انتهت مباراتهما بتدافع قُتل فيه 135 شخصا.

مادة اعلانية

ولقي كثيرون مصرعهم أثناء فرارهم إلى المخارج بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود، وهو إجراء للسيطرة على الجماهير حظره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال نادي بيرسيبايا عبر حسابه على "إنستغرام": المباراة بدون جمهور، بحسب التصريح الصادر عن الشرطة.

وكانت نتيجة المباراة السابقة بدون أهداف حتى الدقيقة 21.

وقال مصور لـ "رويتر"ز داخل الاستاد إن عددا قليلا فقط من الإعلاميين ومسؤولي النادي وأفراد الأمن كانوا يجلسون على المقاعد يشاهدون المباراة. وشوهد المئات من رجال الشرطة في دوريات حراسة خارج الاستاد.

ويقع الاستاد بالقرب من مقر قوات الشرطة الإندونيسية وتحيط به أكاديمية الشرطة.

وكان من المفترض أن تقام مباراة بيرسيبايا وأريما، التي انطلقت يوم الثلاثاء، في أوائل مارس الماضي لكن تم تأجيلها من قبل الشرطة بسبب المخاوف المستمرة من الخلافات بين المشجعين ومشكلات السيطرة على الجماهير.