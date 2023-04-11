الحكم بسجن بن يدر 6 أشهر مع وقف التنفيذ

أصدرت محكمة إسبانية يوم الثلاثاء، حكما بالسجن لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ على وسام بن يدر مهاجم موناكو الفرنسي وتغريمه أكثر من 13 ألف يورو بسبب تهرب ضريبي خلال الفترة التي قضاها مع نادي إشبيلية.

ونادرا ما يتم قضاء عقوبة السجن في إسبانيا في الأحكام التي تقل مدتها عن عامين طالما كانت الجريمة لا تنطوي على عنف والمتهم لم تتم إدانته من قبل.

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وصدر الحكم بعد توصل دفاع بن يدر إلى اتفاق مع القاضي وسلطات الضرائب.

وأخفق بن يدر الذي مثل منتخب فرنسا دوليا، والذي لعب لإشبيلية بين 2016 و2019، في دفع الضرائب المستحقة في الوقت المحدد عام 2017 وفقا لوثائق مقدمة للمحكمة مؤرخة في التاسع من مارس وتم الكشف عن تفاصيلها يوم الثلاثاء.

وجاء في وثيقة أن المهاجم دفع 225323 يورو كضرائب متأخرة بطلب من مصلحة الضرائب لكن المبلغ لم يشمل فوائد حصل عليها إضافة لعدم إعلانه عن عقد رعاية مع شركة "أديداس" للملابس الرياضية، بينما دفع بن يدر لاحقا مبلغ 51 ألف يورو لاحتساب هذه المبالغ إضافة للفائدة.