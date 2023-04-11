بالاك يقلل من ريال مدريد.. ويقول: بايرن سيتوج بالأبطال

يراهن مايكل بالاك، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق على أن فريق بايرن ميونخ سيتوج بلقب دوري الأبطال.
وقال بالاك "46 عاما" لمجلة "كيكر" يوم الثلاثاء : أنا محايد، حتى لو التقى بايرن مع تشيلسي في الدور قبل النهائي.وأشار إلى أنه يتوقع أن يتوج بايرن ميونخ باللقب.
وأوضح بالاك أن توقعه بتتويج بايرن باللقب، قبل مواجهة مباراة الذهاب لدور الثمانية أمام مانشستر سيتي التي تقام في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، يرجع إلى الجودة التي يمتلكها الفريق. وأشار إلى أنه لا يوجد أي فريق مرشح للفوز أمام بايرن ميونخ.
وقال: إذا أطاحوا بمانشستر سيتي، وقبلهم سان جيرمان، فليس عليهم أن يخشوا أحدا.
علما أن ريال مدريد بطل المسابقة 13 مرة سيواجه تشيلسي في ربع النهائي، والمتأهل سيضرب موعدا في نصف النهائي مع الفائز من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.
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