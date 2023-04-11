برشلونة يعجز عن هز شباك جيرونا ويكتفي بالتعادل

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أهدر برشلونة نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادله سلبيا مع ضيفه جيرونا يوم الاثنين في المرحلة الثامنة والعشرين، بعد أيام من خسارته الثقيلة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 4-0 في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وفشل برشلونة في استغلال تعثر ملاحقه المباشر ريال مدريد أمام ضيفه فياريال 2 -3 يوم السبت.
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وحصد النادي الكاتالوني نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق 13 نقطة عن الريال الوصيف، مقابل 35 نقطة لجيرونا في المركز الحادي عشر.
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