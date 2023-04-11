بيولي يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

يتطلع ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان إلى تحقيق حلم فريقه الذي يستعد لملاقاة نابولي يوم الأربعاء في مواجهة إيطالية خالصة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وينفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، ويعتبر ميلان هو الطرف الأضعف خلال المواجهة الأوروبية بين الفريقين.

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ولكن ميلان اكتسح نابولي بأربعة أهداف دون رد على استاد دييغو أرماندو مارادونا في الثاني من أبريل الجاري، وسيفتقد نابولي مجددا لجهود هدافه فيكتور اوسيمين.

ولدى سؤاله عن توقعاته للمباراة، قال بيولي: أعتقد أننا سنرى مباراة متوازنة.

وأضاف: إنها الأولى من أصل مباراتين، من المستحيل تكرار مباريات الدوري، نضع في اعتبارنا أنه يتحتم علينا تقديم مباراة رائعة.

وأشار: علينا أن نقدم مباراة رائعة لأن الخصم يتطلب طريقة لعب رائعة، نابولي هو الفريق صاحب أفضل خط هجوم في دوري أبطال أوروبا، وأكثر فريق حقق انتصارات بعد بايرن، هو فريق قوي للغاية ، لديهم إمكانات هائلة.

وأوضح بيولي: علينا أيضًا إلى أن نتوخى الحذر ، يتمتع نابولي بجودة عالية ويعرف كيفية الاستفادة من كل خطأ.

وختم بيولي بالقول: الدوري الإيطالي قصة أخرى، أعتقد أن لدينا كل فرصة للعب وتقديم أداء جيد في المباراتين. بقوة أحلامنا فزنا بلقب الدوري الإيطالي العام الماضي ، لذا فإن الحلم جيد بالنسبة لنا.