تشلويل يمدد عقده مع تشيلسي حتى 2027

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن مدافعه الأيسر الدولي بن تشيلويل وقع عقدا جديدا يربطه معه حتى يونيو 2027.

وانضم تشيلويل إلى تشيلسي صيف 2020 قادما من ليستر سيتي لكنه عانى من الإصابات في الموسمين الأولين أبرزها تمزق في الرباط الصليبي في الركبة وإصابة في أوتار الركبة حرمته من المشاركة في مونديال قطر.

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وتوج تشيلويل بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي العام قبل الماضي، وكان محط اهتمام مانشستر سيتي حسب وسائل الإعلام الإنجليزية.

وجاء تمديد عقد تشيلويل الذي كان سينتهي عام 2025، عشية زيارته ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية لمواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا والتي من المفترض أن تكون ظهوره رقم 81 بالقميص الأزرق.

وعلق تشيلويل على موقع النادي على الإنترنت: "أشعر بارتياح كبير في تشيلسي وقد استمتعت حقًا بوقتي على أرض الملعب هنا، لذلك أنا سعيد لأن النادي يريد مني أن أكون جزءًا من مشروعه طويل الأمد".

وأضاف "نحن نعمل بجد لتحقيق النجاح وسأبذل قصارى جهدي لجلب المزيد من الابتسامات على وجوه المشجعين".

ويعاني تشيلسي الامرين في الدوري حيث يحتل المركز الحادي عشر، ولم تبق أمامه سوى المسابقة القارية العريقة لإنقاذ موسمه الذي استثمر فيه نحو 600 مليون يورو في سوق الانتقالات خلال آخر نافذتين.