ساني: يتم الحكم عليّ بقسوة شديدة

قال ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه يعلم أنه بحاجة لتقديم أداء أفضل، ولكنه أيضا يعتقد أنه يتم الحكم عليه بقسوة شديدة من قبل جماهير كرة القدم، والنقاد.

وقال ساني في مقابلة مع شبكة "سبورت1" يوم الثلاثاء: أعلم أنني بحاجة للقيام بعمل أفضل في بعض الأمور، أنه يجب أن أسجل المزيد الأهداف، ولكن لدي دائما الشعور بأنه يتم الحكم علي بقسوة شديدة علانية.

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وأضاف : بعد تسجيل هدف ، يتم الاحتفال بي، بعد مباراتين أو ثلاث مباريات أضعف يتم مناقشة ما إذا كنت جيدا بما يكفي للعب لبايرن ميونخ أو المنتخب الوطني.

ومر ساني بلحظة مضطربة مع بايرن ميونخ عقب رحيل جوليان ناغلسمان والخروج من كأس ألمانيا، والذي كان محبطا للغاية.

وعن الخسارة 1 - 2 أمام فرايبورغ، قال ساني : بشكل عام، كان ينبغي أن نصنع المزيد من الفرص. لا نلوم سوى أنفسنا على هذه الخسارة.

وقال الجناح إن علاقته كانت جيدة للغاية مع ناغلسمان وأنه يأسف لأن المدرب اضطر للرحيل: لأننا كفريق لم نكن قادرين على تحقيق النتائج التي كنا نأملها.

ولكن اللاعب يرى المدرب الجديد توماس توخيل حتى الآن أنه: مدرب يتواصل بقوة ومحفز للغاية. في العديد من الجوانب، يذكرني عندما كنت أتدرب تحت قيادة جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي.

ويحل بايرن ضيفا على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ويشعر ساني بسعادة غامرة لأنه سيواجه فريقه السابق، الذي لعب له في الفترة من 2016 إلى 2020.

وقال :حظيت بوقت رائع في مانشستر سيتي ومازال لدي بعض الأصدقاء في الفريق. أتطلع لرؤية كل الوجوه المألوفة مرة أخرى، وبالطبع الملعب والجماهير.