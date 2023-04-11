صلاح مطالب بالتخلص من "سوبرمان".. وترك ركلات الجزاء

حبس جمهور ليفربول أنفاسه عندما وقف محمد صلاح لتنفيذ ركلة جزاء أمام أرسنال في انتظار الحصول على التعادل بعدما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف، لكن اللاعب المصري الذي ينفذ بطريقة أسماها موقع "ذا أثلتيك" الشهير بـ"سوبرمان" أهدرها ما جعل الكثير يتساءل ما إذا كان الهداف هو الشخص المناسب لتنفيذ الجزائيات مستقبلاً.

وأهدر صلاح ركلة الجزاء أمام أرسنال بعد شهر من إضاعته لأخرى في مباراة بورنموث، ما دفع مدربه الألماني يورغن كلوب إلى التحدث علناً حول إمكانية استبعاد المهاجم الهداف من التنفيذ مستقبلاً.

مادة اعلانية

وواصل الموقع البارز: خلال معظم مسيرة محمد صلاح كان ركلة الجزاء هدفاً مضموناً، جزائيته التي لا تنسى كانت أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019، حتى أنه سجل 17 ركلة جزاء متتالية مع ليفربول بعدما أهدر أول جزائية له مع الفريق الأحمر أمام هدرسفيلد تاون في أكتوبر 2017.

وأتبع: إجمالاً تولى صلاح تنفيذ 29 ركلة جزاء مع ليفربول وسجل منها 24 هدفاً بنسبة نجاح تصل إلى 83%، لكن الأمر المقلق أنه سجل 7 فقط من آخر 11 ركلة نفذها من ليفربول بمعدل نجاح يقف عن 63%.



وفصّل الموقع المعروف طريقة تنفيذ اللاعب المصري في ركلات الجزاء وقال: يتخذ صلاح أسلوب "سوبرمان" دائماً، يتنفس بعمق للسيطرة على عواطفه ثم يأخذ 3 أو 4 خطوات إلى يمينه وعادة يسدد بقوة في الزاوية، لكن عدم دقته أحياناً تكلفه كثيراً.

وزاد: الموسم الماضي سدد صلاح ركلتي جزاء أمام ميلان وليستر الموسم الماضي في حلق المرمى ضاعت جميعها، وفي الموسم الحالي اختار الزاوية، الأولى أمام بورنموث بقوة وأهدرها، والأخيرة أمام أرسنال في الزاوية اليسرى السفلية، ولم تتغير النتيجة.

