كوليبالي: الإفطار في المباريات أمر لم يحدث في مسيرتي

أشاد السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي تشيلسي اللندني بقرار لجنة الحكام بالسماح للاعبين الصائمين الإفطار أثناء مباريات الدوي الإنجليزي.

وكانت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز قررت قبل بداية شهر رمضان السماح يإيقاف المباريات مؤقتا خلال شهر رمضان للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

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وكانت إحدى المباريات التي شهدت الإيقاف من أجل الإفطار هي التي أقيمت الأسبوع الماضي بين تشيلسي وليفربول وكشف كوليبالي في لقاء مع "بي بي سي": عندما تأتي إلى هنا وترى أنهم يوقفون المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين كي يستعيدوا عافيتهم وجهدهم فإنه أمر رائع. هذا الأمر لم يحدث معي من قبل لذلك ينتباني شعور رائع.

وأضاف: كانت المرة الأولى التي شاهدت فيها الأمر عندما أفطر ويسلي فوفانا الموسم الماضي خلال مباراة ليستر وأعجبني كثيرا حينها وعندما يفعلون الأمر نفسه لك شخصيا فهو مذهل جدا وكنت سعيدا جدا عندما أفطرت في الملعب وأتطلع لذلك مرة أخرى.

وبحسب "بي بي سي" فإن الدرجات الأربع الأولى في البطولات الإنجليزية يشارك فيها 253 لاعبا مسلما.