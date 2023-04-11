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دين سميث
سميث تولى تدريب أستون فيلا سابقاً

ليستر يلجأ إلى دين سميث لإنقاذه من شبح الهبوط

ليستر - رويترز
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أعلن نادي ليستر سيتي المتعثر في الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين تعيين دين سميث المدرب السابق لأستون فيلا ونوريتش سيتي مدربا مؤقتا له حتى نهاية الموسم بعد انفصاله عن براندان روجرز.

وسيتولى سميث المسؤولية بديلا لروجرز، الذي رحل عن النادي بالتراضي في وقت سابق من هذا الشهر مع احتلال الفريق المركز الثاني في الترتيب ليواجه احتمال الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وفاز ليستر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015-2016 رغم كل الصعاب لكنه الآن في خطر الهبوط بعد تسعة مواسم قضاها في الدوري الممتاز.

ويأتي تعيين سميث في أعقاب هزيمة ليستر 1-صفر على أرضه أمام بورنموث، وهي الهزيمة رقم 19 في الدوري هذا الموسم.

ويملك النادي 25 نقطة بعد 30 مباراة، متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

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