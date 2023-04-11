ليفاندوفسكي: لم أستطع المشي بسبب تدخل ميليتاو

أكد روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أنه تلقى ضربة قوية من ميليتاو، مدافع ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل نادي العاصمة الإسبانية إلى المباراة النهائية وضرب موعداً مع أوساسونا، بعدما كسب مواجهة الإياب برباعية نظيفة، على الرغم من خسارته مباراة الذهاب في سانتياغو برنابيو بهدف دون مقابل.

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وكشف المهاجم البولندي أنه تعرض لمشاكل بدنية خطيرة بعد المباراة، وقال في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية: تلقيت ضربة قوية من إيدر ميليتاو، لكنني كنت أرغب دائما في اللعب، في الشوط الثاني بالكلاسيكو كان الأمر معقدا، كان علي أن أطلب التغيير، في اليوم التالي استيقظت ولم أستطع المشي، لكنني حاولت اللعب دون مشاكل.

وأضاف: أعمل مع الاخصائيين من أجل الشفاء من الإصابة، إنها جزء من كرة القدم، أحاول دائما أن أكون جاهزا، لكن هذه الضربة أثرت بشكل سيء جدا على جسدي، وكان يجب أن ألعب بحزام للضغط على المنطقة المصابة من الظهر أمام جيرونا، يوم الاثنين.