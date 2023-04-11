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لم يسبق للنجمين اللعب سويا في ناد واحد

ليفاندوفسكي يأمل اللعب إلى جانب ميسي

برشلونة - رويترز
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أوضح المهاجم روبرت ليفاندوفسكي أن ليونيل ميسي ينتمي لبرشلونة، معبرا عن أمله يوم الثلاثاء في عودة قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال ليفاندوفسكي، الذي حضر عرضا تقديميا للنسخة 18 من كتاب قصص التضامن الرياضي وهو حدث لجمع تبرعات لمؤسسة لوفاس، إنه يرغب في اللعب الموسم المقبل إلى جوار ميسي الموجود حاليا في باريس سان جيرمان وقال "ميسي ينتمي لبرشلونة وستكون عودته للفريق رائعة. برشلونة بيته وناديه. لا أعرف ما الذي سيحدث لكني أتمنى اللعب إلى جواره الموسم المقبل".

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كما تحدث الدولي البولندي عن معاناة برشلونة في الفترة الأخيرة حيث خرج من الدور قبل النهائي من كأس ملك إسبانيا عقب الهزيمة 4-1 في مجموع المباراتين أمام غريمه الأزلي ريال مدريد.

ومع ذلك، يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة أمام ريال مدريد قبل 10 مباريات على نهاية الموسم.

وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عاما "نركز حاليا على مهمتنا في الدوري وهناك نقاط متبقية للفوز بها لكننا لا نفكر في الفارق مع مدريد. علينا تسجيل الأهداف وإسعاد الجماهير. أنا وزملائي في الفريق نعمل جاهدين للفوز باللقب". وسيحل برشلونة ضيفا على خيتافي يوم الأحد.

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