نابولي يفقد جهود أوسيمين أمام ميلان

يستمر غياب المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين عن فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، حيث تأكد غيابه عن مباراة الفريق أمام ميلان المقرر إقامتها يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وهو ما يعد بمثابة ضربة موجعة للفريق.

ولم يلعب أوسيمين مع نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، منذ ما قبل فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء خوض مباراة دولية مع المنتخب النيجيري.

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وفي أول مباراة بدونه، خسر نابولي صفر - 4 على أرضه أمام ميلان يوم 2 أبريل، قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على ليتشي 2 - 1 يوم الجمعة.

وكان هناك آمال بأن اللاعب قد يتمكن من اللحاق بمباراة الذهاب لدوري الأبطال أمام ميلان.

ولكن يبدو أن النادي يستهدف عودته في مباراة الإياب التي تقام يوم الثلاثاء القادم.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" تصريحات لأوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي قال فيها :لسوء الحظ، فيكتور ليس في وضع يتيح له اللعب.

وأضاف : نأمل أن يعود لنا في أقرب وقت ممكن في المباراة التي تقام يوم 18 من الشهر الحالي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا".

وكان أوسيمين عاملا ضخما في تصدر نابولي للدوري الإيطالي، حيث أن رجال المدرب لوتشيانو سباليتي يقتربون من حسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990.

ومع تبقي تسع مباريات على نهاية الدوري، يتصدر نابولي جدول الترتيب بفارق 16 نقطة، كما أنه يتواجد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

وسجل أوسيمين 25 هدفا في كافة المسابقات، ولا يوجد من بينهم أي هدف من ركلة جزاء.