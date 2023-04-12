أرقام قياسية جديدة تنتظر "الوحش" هالاند

حقق إرلينغ هالاند ماكينة أهداف مانشستر سيتي رقما قياسيا آخر يوم الثلاثاء بعدما أصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يسجل 45 هدفا في موسم واحد، ولا شك أن المهاجم النرويجي سيحقق المزيد من الإنجازات في موسمه الأول في إنجلترا.

وتوج هالاند عرضا مميزا لفريقه سيتي بالهدف الثالث في فوز فريقه 3-صفر على ضيفه بايرن ميونخ في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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وتجاوز بهذا الهدف رقم الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق الذي سجل 44 هدفا في موسم 2002-2003 والمصري محمد صلاح هداف ليفربول في موسم 2017-2018 لكن خلال 39 مباراة فقط، أي أنه حقق ذلك في 13 مباراة أقل منهما.

وكان كلايف ألين مهاجم توتنهام هوتسبير آخر لاعب يسجل أهدافا أكثر في موسم واحد في دوري الأضواء الإنجليزي عندما سجل 49 هدفا في موسم 1986-1987، وسيكون ذلك الهدف المقبل لهالاند بالإضافة إلى تسجيل خمسة أهداف اخرى ليتفوق على آلان شيرار وآندي كول اللذين سجلا 34 هدفا في موسم واحد بالدوري الممتاز.

ومع استمرار منافسة سيتي على الفوز بثلاثة ألقاب حتى الآن فإن السؤال هو إلى أي مدى سيصل هالاند في حال عدم تعرضه للإصابة وهل سيرفع الحد الأعلى للمنافسة.

ووفقا لمعدل أهدافه الحالي، يبدو الحديث عن تسجيله 60 هدفا بالموسم أمرا به بعض التحفظ رغم أنه ربما لا يمكنه الوصول إلى رقم ليونيل ميسي عندما سجل 73 هدفا مع برشلونة في جميع المسابقات في موسم 2011-2012، بينها 50 هدفا في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال ماريو غوميز مهاجم بايرن ميونخ وألمانيا السابق لمحطة (بي.تي سبورتس) يوم الثلاثاء "كل فريق يجب أن يخشى هذا اللاعب لأنه وحش. هو وحش. تهانينا لمانشستر سيتي للتعاقد معه".

ويمثل تسجيل 45 هدفا هذا الموسم رقما قياسيا شخصيا لهالاند البالغ عمره 22 عاما والذي سجل 44 هدفا موسم 2019-2020 (28 مع سالزبورج و16 مع بروسيا دورتموند).

وكان هدفه في مرمى بايرن رقم 11 له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليتأخر بفارق هدف واحد فقط عن الرقم القياسي المسجل باسم أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وهو نيستلروي موسم 2002-2003.

وإذا حطم رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل 17 هدفا في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا فربما يحتفل سيتي أخيرا بالتتويج بلقب البطولة.

وقال ستيفن ماكينيرني مشجع سيتي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هالاند منحنا اعتقادا ربما لم يكن لدينا سابقا لأنه يمتلك هذه القدرة الكبيرة على الحسم. اللاعبون مثله يولدون للفوز بالألقاب مثل دوري أبطال أوروبا. هناك دائما فرصة (للفوز) حينما يكون في فريقك لأنه مميز إلى حد كبير".