بوغبا يعود إلى قائمة يوفنتوس

سيعود لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا الغائب منذ شهر عن الملاعب بسبب الإصابة إلى تشكيلة فريقه يوفنتوس الإيطالي الذي يواجه سبورتنغ البرتغالي يوم الخميس في ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بحسب ما أعلن مدربه يوم الأربعاء.

قال ماسيميليانو أليغري في مؤتمر صحافي "لقد استُدعي، سنرى يوم (الخميس) إذا كان قادراً على اللعب".

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أضاف "من الهام أن يكون قد أجرى بعض التمارين مع الفريق دون أن يتوقف. سيكون رائعاً أن يعود الينا في فترة نهاية الموسم، لأنه لدينا 9 مباريات في الدوري وربما سبع في كأس إيطاليا ويوروبا ليغ".

وتعرّض الفرنسي البالغ 30 عاماً لاصابة في العضلات المقرِّبة بفخذه منتصف آذار/مارس، ما اجبره على التوقف بعد قليل من استئناف موسمه.

غاب اللاعب الدولي عن كامل بداية الموسم ومونديال قطر 2022 لاصابة في ركبته اليمنى، خلال فترة التحضير الصيفية ما اضطره الخضوع لجراحة مطلع سبتمبر.

وأكّد أليغري تعويله على المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش المفتقد للثقة أخيراً، ولاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس الذي دخل معه في مشادة عنيفة الإثنين وفقاً للصحف المحلية.

أضاف أليغري "سيستعيد فلاهوفيتش طريق الشباك، فترة الصيام تحدث لكل المهاجمين، يجب أن يبقى هادئاً. أذكركم ان العام الماضي لم يرغب البعض باستمرار رابيو (لاعب الوسط الفرنسي أدريان)".

أما عن باريديس الذي تنتهي إعارته من باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل، فقال أليغري انه "مجرّد حديث".

تابع "اتفهم بعض العصبية عندما لا يشارك لاعب ما كثيراً، هذا طبيعي. أقوم بخياراتي لصالح الفريق. أثق بالجميع وأنا سعيد لقيامه بردّ فعل، فهذا يعني انه يريد تقديم أشياء جيدة".

ويحتل يوفنتوس المركز السابع راهناً في الدوري المحلي، بفارق 30 نقطة عن نابولي المتصدر، وذلك بعد حسم 15 نقطة من رصيده لتسجيله مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.