غوارديولا: كبرت في العمر 10 أعوام بسبب بايرن

سيطر مانشستر سيتي على الشوط الثاني من مباراته أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء لكن مدربه بيب غوارديولا بدا مندهشا عندما سأله أحد الصحافيين عما إذا كان الفوز هو الأسهل لفريقه هذا الموسم.

وأجاب المدرب الإسباني "لم تكن مباراة سهلة مطلقا، أنا منهك على الجانب الذهني، (تقدمت في العمر) عشرة أعوام اليوم". وقطع سيتي خطوة كبيرة نحو الدور قبل النهائي بعد الفوز 3-صفر على ضيفه الألماني.

مادة اعلانية

ورفع إرلينغ هالاند رصيده إلى 45 هدفا مع سيتي بجميع المسابقات وهو رقم قياسي للاعب في الدوري الإنجليزي في موسم واحد.

وافتتح رودري التسجيل في الشوط الأول بتسديدة رائعة بعيدة المدى، قبل أن يعزز برناردو سيلفا من تفوق صاحب الأرض بضربة رأس.

ورغم ذلك شدد غوارديولا على أن سيتي لن يركن للراحة عندما يحل ضيفا على فريقه السابق في ميونخ يوم الأربعاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني "يجب أن تقدم أداء قويا في مباراتين لإخراج هذه الفرق القوية وليست مباراة واحدة". واتفق توماس توخيل مدرب بايرن مع نظيره الإسباني.

وأضاف المدرب الألماني الذي قاد تشيلسي إلى لقب دوري الأبطال على حساب سيتي في 2021 "كرة القدم هي كرة القدم، مباراة على أرضنا في ألمانيا هي مباراة في ألمانيا، والأمر لم ينته حتى نهاية المواجهتين". وتدخل الحارسان في الشوط الثاني لإنقاذ فريقيهما من عدة فرص.

وقال غوارديولا "بايرن كان أفضل في فترة من المباراة. عدلنا بعض الأمور في الشوط الثاني وفي الجزء الأخير من المباراة، كنا الأفضل في الدقائق الأخيرة وأحرزنا ثلاثة أهداف رائعة واتيحت لنا العديد من الفرص. نعم إنها نتيجة مذهلة، لكني أدرك ما الذي تعنيه مباراة الإياب في أليانز أرينا (ملعب بايرن)... لعبت هناك كثيرا، ثلاثة أعوام (كمدرب لبايرن)، وأعلم مدى استثنائية هذا الفريق في أوروبا".

وتولى توخيل تدريب بايرن نهاية الشهر الماضي بعد الإقالة المفاجئة للمدرب السابق يوليان ناجلسمان. وطالب المدرب الألماني لاعبيه بعدم التركيز على نتيجة الذهاب.

وتابع "لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل، هذه النتيجة لا تعبر عن سير المباراة. هذا هو التحدي وعلينا التركيز على ما قدمناه بشكل جيد في المباراة. لعبنا بشخصية وبشجاعة وبالنهج الصحيح وبكفاءة".

ونال بايرن اللقب ست مرات، ويتصدر الدوري الألماني متقدما بنقطتين على بوروسيا دورتموند.

ويعد لقب دوري الأبطال هو الوحيد الذي ينقص جوارديولا مع سيتي الذي يطارد أرسنال المتصدر على لقب الدوري الإنجليزي.