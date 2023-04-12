ليفربول ينسحب من سباق التعاقد مع بيلينغهام

كشفت تقارير صحفية في إنجلترا أن يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم صرف نظره عن ضم جود بيلينغهام لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكتبت صحيفة "غارديان" البريطانية مساء يوم الثلاثاء دون أن تذكر مصدرها أن انتقال اللاعب الإنجليزي الدولي إلى ليفربول سيكون باهظ الكلفة بالنسبة للنادي الإنجليزي.

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يذكر أن عقد اللاعب، 19 عاما، مع دورتموند مستمر حتى 2025، ومن المحتمل أن يحصل دورتموند على مبلغ يتألف من ثلاثة أرقام من مليونات اليورو في حال إنهاء العقد قبل موعده.

كان بيلينجهام انتقل إلى دورتموند قادما من برمينغهام سيتي مقابل 25 مليون يورو في عام 2020.