ملف مشترك بين بريطانيا وأيرلندا لاستضافة كأس أوروبا 2028

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء توصله بثلاثة ملفات ترشيح لاستضافة نهائيات كأس أوروبا عامي 2028 و2032، مؤكدا وجود ملف مشترك بريطاني أيرلندي في مواجهة تركيا على نسخة 2028.

وسبق الإعلان عن هذه الترشيحات في عام 2022، وتم تأكيدها بإرسال الملفات إلى الاتحاد الأوروبي.

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وستقتصر المنافسة على استضافة نسخة 2028 بين تركيا والملف المشترك بين بريطانيا (إنجلترا وأسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية) وجمهورية أيرلندا.

كما أن تركيا تقدمت بترشيحها لاستضافة نسخة 2032 في مواجهة ايطاليا حاملة اللقب القاري العام قبل الماضي.

وسيتم اختيار المضيفين للنسختين في أكتوبر المقبل بتصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وسبق لإنجلترا استضافة العرس القاري في عام 1996، بينما نظمت إيطاليا نسختي 1968 و1980، فيما لم تنظم تركيا هذا الحدث أبدًا.

وكانت روسيا التي طالما ابدت اهتمامها باستضافة إحدى هاتين النسختين، فجرت مفاجأة بإعلان نيتها الترشح في مارس 2022، بعد أيام فقط من بدء أزمة أوكرانيا والتي تسببت في اتخاذ يويفا قرار استبعاد فرقها من المشاركة في مسابقاتها. واعتبر الاتحاد الأوروبي في النهاية أن ملف الترشح الروسي غير مقبول في مايو الماضي. وتستضيف ألمانيا النسخة المقبلة العام المقبل.