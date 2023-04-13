"الصائم" بنزيمة.. مكينة أهداف لا تتوقف في رمضان

واصل النجم الفرنسي الفرنسي كريم بنزيمة تألقه اللافت في شهر رمضان للموسم الثالث تواليا بعدما سجل هدفاً في مرمى تشيلسي الإنحليزي يوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليرفع رصيده إلى 8 مساهمات تهديفية منذ بداية الشهر يوم 23 مارس الماضي.

وتقدم ريال مدريد الإسباني في الشوط الأول من ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على تشيلسي الإنجليزي بهدف بنزيمة بعد صناعة من زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور لتكون المساهمة الثامنة له في رمضان من العام الحالي حتى الآن.

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وبدأ بنزيمة لفت الانتباه بمساهماته التهديفية خلال شهر رمضان في موسم 2019 – 2020 عندما سجل هدفا في مرمى تشيلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى تسجيله هدفا وصناعته لآخر أمام قادش وهدف سجله في مرمى غرناطة وصناعة آخر أمام أوساسونا في ذلك الموسم.



وفي الموسم الماضي لم يتوقف بنزيمة في شهر رمضان عندما بدأه بهاتريك في مرمى تشيلسي ذهابا وهدفا وحيدا في الإياب قبل أن يسجل ثنائية في مرمى مانشستر سيتي في اللقاء التالي، وعلى مستوى الدوري المحلي سجل بنزيمة في تلك الفترة ثنائية في مرمى إشبيلية وواحدا أمام إسبانيول.

أما الموسم الحالي فإن بنزيمة سجل حضورا متوهجا على مستوى المساهمات التهديفية خلال شهر رمضان، بعد أن افتتحه بثلاثية في مرمى بلد الوليد دوريا تلتها أخرى في مرمى برشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وصناعة وحيد في تلك المباراة قبل أن يضيف على مساهماته هدف التقدم لريال مدريد على تشيلسي يوم الأربعاء.

