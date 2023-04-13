تورام وبن سبعيني يتركان مونشنغلادباخ نهاية الموسم

أكد رولاند فيركوس المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني رحيل الثنائي الفرنسي ماركوس تورام والجزائري رامي بن سبعيني عن الفريق نهاية الموسم.

وقال فيركوس في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي يوم الخميس: من المؤسف ألا يمدد اللاعبان عقديهما اللذين ينتهيان بنهاية الموسم الحالي، لأن كليهما أعطانا الكثير في السنوات الأربع الماضية. نتفهم مدى خيبة الأمل التي لحقت بمشجعينا أيضا.

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وأضاف فيركوس: لكن كان دائما جزءا من استراتيجيتنا في السنوات الماضية هو جلب هؤلاء اللاعبين الموهوبين، وتطويرهم أكثر والسماح لهم بالرحيل في مرحلة ما لأننا لا نستطيع الاحتفاظ بهم إلى الأبد.



من المتوقع أن ينتقل بن سبعيني إلى بوروسيا دورتموند الألماني، في حين أن مستقبل تورام مازال غامضا حتى الآن.