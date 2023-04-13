اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
تورام بن سبعيني
تورام وبن سبعيني يحتفلان بهدف في مباراة سابقة

تورام وبن سبعيني يتركان مونشنغلادباخ نهاية الموسم

برلين - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد رولاند فيركوس المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني رحيل الثنائي الفرنسي ماركوس تورام والجزائري رامي بن سبعيني عن الفريق نهاية الموسم.

وقال فيركوس في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي يوم الخميس: من المؤسف ألا يمدد اللاعبان عقديهما اللذين ينتهيان بنهاية الموسم الحالي، لأن كليهما أعطانا الكثير في السنوات الأربع الماضية. نتفهم مدى خيبة الأمل التي لحقت بمشجعينا أيضا.

مادة اعلانية

وأضاف فيركوس: لكن كان دائما جزءا من استراتيجيتنا في السنوات الماضية هو جلب هؤلاء اللاعبين الموهوبين، وتطويرهم أكثر والسماح لهم بالرحيل في مرحلة ما لأننا لا نستطيع الاحتفاظ بهم إلى الأبد.

من المتوقع أن ينتقل بن سبعيني إلى بوروسيا دورتموند الألماني، في حين أن مستقبل تورام مازال غامضا حتى الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محطات الصراع الخفي بين البرهان ونائبه حمدان دقلو منذ الإطاحة بالبشير محطات الصراع الخفي بين البرهان ونائبه حمدان دقلو منذ الإطاحة بالبشير
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط