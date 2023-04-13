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أسينسيو أحرز الهدف الثاني

ريال مدريد يهزم تشيلسي ويواصل "التلاعب" بالإنجليز

مدريد - د ب أ
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تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة نحو التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وافتتح النجم الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة 21، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

وكان بنزيمة زار مرمى ليفربول الإنجليزي في مباراتي الفريقين بدور الـ16 في البطولة، قبل أن يسجل في مرمى تشيلسي.

واستغل الريال النقص العددي في صفوف تشيلسي، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه بن تشيلويل في الدقيقة 59، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 بواسطة البديل ماركو أسينسيو، بعد بضع ثواني من نزوله إلى أرض الملعب.
ويقام لقاء الإياب في ملعب "ستامفورد بريدج" الأسبوع المقبل.

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