لاعب جديد يترك لايبزيغ وينتقل إلى بايرن

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أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية يوم الأربعاء أن لاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر سينتقل إلى بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني في صفقة انتقال حر قادما من لايبزيغ في الصيف.
وأوضحت "بيلد" أن الصفقة باتت منتهية بعد أشهر من التكهنات حول كون النادي البافاري الوجهة المفضلة للاعب النمساوي، والذي ارتبط بالانتقال إلى ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.
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وكان انتقال اللاعب إلى بايرن الموسم الماضي، قد توقف بسبب اعتراض لايبزيغ.
وانضم لايمر (25 عاماً) إلى لايبزيغ قادما من نادي سالزبورغ النمساوي في 2017، وخاض 123 مباراة في الدوري الألماني.
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