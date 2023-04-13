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بن ناصر ميلان
بن ناصر محتفلاً بهدفه

ميلان يهزم نابولي بفضل بن ناصر

ميلان - د ب أ
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تغلب ميلان الإيطالي على مواطنه نابولي بهدف دون رد يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفضل هدف الجزائري إسماعيل بن ناصر بعد مرور 40 دقيقة من بداية المباراة.

ونجح ميلان في تحقيق الفوز الثاني على نابولي، في ثلاث مباريات أقيمت بينهما حتى الآن في الموسم الجاري، آخرها 4-0 الأسبوع الماضي في الدوري الإيطالي، على أن يلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع النهائي.

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وشهدت المباراة طرد فرانك زامبو أنغويسا لاعب نابولي في الدقيقة 74 بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليغيب عن مباراة الإياب الاسبوع المقبل.

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