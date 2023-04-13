"ميرور": ماني "رجل لطيف".. وصلاح يشهد له

استشهدت صحيفة "ميرور" البريطانية بالنجم المصري محمد صلاح في دفاعها عن السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني الذي لكم زميله ليروي ساني عقب خسارة فريقهما أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، واصفة إياه بـ"الرجل اللطيف".



وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي بعد 6 أعوام قضاها في ليفربول حقق خلالها 6 بطولات مختلفة، إلا أنه منذ انتقاله لألمانيا لم يحظ بوقت جيد، إذ تعرض ماني لإصابة أبعدته عن كأس العالم كما تغير مدرب بايرن ميونخ في منتصف الموسم ما تسبب بقلة مشاركاته في موسمه الأول، واستمر حظ ماني السيئ الذي وصفته ميرور بـ"الرجل اللطيف"، بلكم ساني على وجهه يوم الثلاثاء الماضي.

ولكم ماني زميله في بايرن ميونخ ليروي ساني على وجهه بعد الخسارة من مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي لأن الأخير تلفظ عليه بحسب "بيلد الألمانية" لتقوم إدارة النادي بفرض غرامة على الدولي السنغالي وإبعاده عن قائمة الفريق المشاركة في مباراة هوفنهايم في الجولة المقبلة من الدوري الألماني، وتغريمه نصف مليون يورو.



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وقالت "ميرور" يوم الخميس: لم تتسبب الخلافات بين ماني وصلاح بخروج الأول عن النص، بل يعرف عن الثاني بأنه يقدر زميله السنغالي كثيرا على الرغم من موقف شهير حدث بينهما في 2019 خلال مباراة ليفربول وبيرنلي في أغسطس حينها غضب ماني من زميله المصري الذي لم يمرر له كرة هدف محقق ليقوم ساديو بإظهار استيائه لجوردان هندرسون قائد الفريق والمدرب يورغن كلوب في ممر اللاعبين. لكن هذه الحادثة لم تقف في طريق "الريدز" الذي حقق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه في 30 عاما بفضل الثنائي الإفريقي بالإضافة إلى عدد من البطولات سنويا التي حققها الفريق الأحمر في تلك الفترة.

وعلق ماني بعد حادثة بيرنلي لـ "فرانس فوتبول": بعض الأحيان يكون لدينا اختلافات في الآراء ولكني فخور بأني ألعب إلى جانب صلاح لأننا نتحدث لغة كرة القدم نفسها.

وكان صلاح من أول من تمنى التوفيق لماني عند رحيله من ليفربول قائلا له على "إنستغرام": كانت رحلة رائعة، شكرا لك على جميع اللحظات الجميلة وأتمنى لك الأفضل في مغامرتك الجديدة، سنشتاق لك جميعا، ليرد ماني "واصل فعل ما تفعله يا أخي، أنت الأفضل".

