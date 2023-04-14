إشبيلية يكرس عقدته ليونايتد بهدف ماغواير العكسي

خطف إشبيلية الإسباني تعادلا مثيرا مع مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 - 2 يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وسجل مارسيل سابيتزر الهدفين الأول والثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقتين 14 و21 فيما سجل تايرل مالاسيا مدافع الفريق الإنجليزي هدف إشبيلية الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 84.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل هاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني لإشبيلية بالخطأ في مرمى فريقه.
وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تغلب يوفنتوس الإيطالي على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 1 - صفر وسجل فيدريكو غاتي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.
وضمن منافسات الدور ذاته، تعادل باير ليفركوزن الألماني مع ضيفه يونيون سان جيلواز البلجيكي 1 - 1.
وتقدم الفريق البلجيكي عن طريق فيكتور بونفاس في الدقيقة 51، قبل أن يدرك فلوريان فريتز التعادل لباير ليفركوزن في الدقيقة 82 وتقام مباريات الإياب من هذا الدور يوم الخميس المقبل.
-
تن هاغ يطالب لاعبي يونايتد بالحفاظ على المستوىطالب إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاعبيه بالحفاظ على المستوى.وفي آخر مبارياته بالدوري، فاز ... رياضة
-
مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث مؤقتاصعد مانشستر يونايتد موقتاً للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إيفرتون المكافح لتجنّب الهبوط 2-0، السبت في افتتاح المرحلة من ... رياضة
-
يونايتد في مواجهة ثأرية أمام إشبيلية.. ويوفنتوس لـ "تحسين" الموسميملك مانشستر يونايتد الإنجليزي فرصة ذهبية لرد الدين إلى إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة ... رياضة عالمية