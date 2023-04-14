الحكم المعتدي على نجم ليفربول "بريء".. ولن يعاقب

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم يوم الخميس أنها لن تتخذ أي إجراء آخر بحق الحكم المساعد كوستنتين هدجيداكيس بسبب حادثة ضربه مدافع ليفربول الدولي الأسكتلندي أندرو روبرتسون بالكوع، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة ضد أرسنال (2-2) يوم الأحد الماضي في المرحلة الثلاثين.

وحصلت الحادثة في نهاية الشوط الاول عندما توجه روبرتسون إلى الحكم المساعد هدجيداكيس للاحتجاج، فرفع الأخير ذراعه وضرب الأسكتلندي في وجهه وعنقه ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات للاعبي ليفربول.

مادة اعلانية

وأوقف الاتحاد الإنجليزي الحكم المساعد بانتظار انتهاء التحقيق، وتمت تبرئته الآن من أي مخالفة وهو حر في مواصلة العمل.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "راجعنا بدقة جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة الأخيرة في ملعب أنفيلد والتي شملت مدافع ليفربول أندرو روبرتسون وحكم المباراة كوستنتين هدجيداكيس، ولن نتخذ أي إجراءات أخرى".

وأضاف "تضمنت عمليتنا الشاملة مراجعة البيانات التفصيلية من ليفربول ولجنة الحكام فضلا عن زوايا متعددة من لقطات الفيديو، فيما يتعلق بكل من الحادث والظروف المحيطة به". وتلقى روبرتسون الغاضب بطاقة صفراء في أعقاب الحادث.

وقال هدجيداكيس في بيان صادر عن لجنة الحكام "لقد ساعدت اتحاد الكرة بشكل كامل في تحقيقه وناقشت الأمر مباشرة مع آندي روبرتسون خلال محادثة مفتوحة وإيجابية".

وأضاف "لم يكن في نيتي بالتأكيد إجراء أي احتكاك مع آندي لأنني سحبت ذراعي عنه ولهذا اعتذرت، أتطلع إلى العودة لقيادة المباريات".