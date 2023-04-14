تن هاغ يتحدث عن إصابات لاعبي يونايتد قبل نوتنغهام فورست

تحدث إريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن اختياراته للمباراة المقررة أمام نوتنغهام فورست يوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأتي مواجهة نوتنغهام فورست بعد المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد على ملعبه أمام اشبيلية الإسباني 2 - 2 يوم الخميس في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

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وجرى تبديل رافائيل فاران بين شوطي مباراة أمس بسبب الإصابة، وحل مكانه القائد هاري ماغواير.

وفي الثواني الأخيرة من اللقاء، غادر ليساندرو مارتينيز الملعب متأثرا بإصابته وأكمل مانشستر يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي مؤتمره الصحفي بعد التعادل، قال تن هاغ إنه يوجه تركيزه حاليا إلى المواجهة المقبلة مع نوتنغهام فورست يوم الأحد، وبات من المؤكد أن الإصابات ستلعب دورا في اختيار فريقه.

وبدأ المدرب حديثه قائلا "أنا لا أفكر في مباراة الإياب بإسبانيا. المباراة التالية لدينا أمام فورست، وبالطبع هي ما أتطلع إليه الآن".

وأضاف في تصريحات نشرها مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت :"لدي فكرة عن طريقة اللعب في مباراة يوم الأحد، ولكن بالطبع سنرى غدا عندما نتحدث إلى الفريق الطبي. سنعرف من يمكنه المشاركة ومن لا يمكنه، ثم ستكون لدينا خطة وبعدها نجلب فريقا جيدا إلى الملعب."

وتابع :"نحن نتنافس في ثلاث مسابقات، وإذا لم يكن ليساندرو مارتينيز ورفائيل فاران متاحين ليوم الأحد، فيجب على اللاعبين الآخرين القيام بدورهما."

ولدى سؤال تن هاغ يوم الجمعة حول ما إذا كان لديه تحديث بشأن حالة مارتينيز وفاران، قال المدرب :"للأسف، لا".

وأضاف :"لم يمر حتى 24 ساعة، لذلك ليس لدي تشخيص واضح وبالتالي لا يمكنني تحديد الأمر الآن."

وكان تن هاغ قد قلل من شأن المخاوف حول أن مارتينيز تعرض لإصابة في عقب أخيل، خلال تصريحاته عقب مباراة أمس، لكنه كان متحفظا يوم الجمعة لدى سؤاله بشأن ما تردد حول أن اللاعب تعرض لكسر في مشط القدم.

وقال تن هاغ: لا يمكنني قول شيء في الوقت الحالي. عندما تكون لدينا أنباء، سنعلنها لكم... دعونا نجري الفحص الطبي ونقيم الحالية ويكون لدينا تشخيص نهائي، وبعدها سنعلن عن الأنباء.