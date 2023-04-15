تشيلسي يواصل نتائجه المحبطة.. وتوتنهام يسقط بثلاثية

خسر تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه برايتون 1 -2، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فولهام على إيفرتون 3- 1 وولفرهامبتون على برينتفورد 2 - صفر وكريستال بالاس على ساوثهامبتون2 - صفر، وبورنموث على توتنهام 3-2.

وتقدم تشيلسي عن طريق كونور غالاغر في الدقيقة 13، قبل أن يدرك داني ويلبك التعادل لبرايتون في الدقيقة 42.

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وفي الدقيقة 69 سجل خوليو إنسيسكو الهدف الثاني لبرايتون.

ورفع برايتون رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر، بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي مع مدربه الجديد فرانك لامبارد الذي تولى المهمة مؤقتا بعد رحيل جراهام بوتر.

وخطف بورنموث فوزا مثيرا على مضيفه توتنهام 3 - 2.

تقدم توتنهام عن طريق هيونج مين سون في الدقيقة 14، قبل أن يدرك ماتياس فينا التعادل لبورنموث في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 51 سجل دومينيك سولانكي الهدف الثاني لبورنموث، قبل أن يدرك آرناوت دانجوما التعادل لتوتنهام في الدقيقة 88.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل دانجو واتارا الهدف الثالث لبورنموث.

ورفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس.