غوارديولا: نعمل على مدار الساعة من أجل هالاند

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الجهاز الطبي لفريقه يعمل طوال الوقت لكي يحافظ على جاهزية المهاجم والهداف إرلينغ هالاند.



وانضم هالاند إلى سيتي قادما من بروسيا دورتموند قبل انطلاق الموسم الجاري، وسجل المهاجم النرويجي 45 هدفا مع الفريق في كل المسابقات، وهو رقم قياسي لأي لاعب من الدوري الإنجليزي.



وكانت هناك مخاوف بشأن لياقة هالاند قبل انتقاله إلى سيتي بعدما غاب عن 16 مباراة مع دورتموند الموسم الماضي، لكن هداف الدوري الإنجليزي لم يبتعد سوى عن أربع مباريات لسيتي هذا الموسم.



وقال غوارديولا للصحافيين يوم الجمعة، وقبل مواجهة ليستر سيتي يوم السبت: لا أعرف ما فعله في دورتموند، لكن نحن نهتم به 24 ساعة. لدينا أطباء واختصاصيون رائعون، وهم يدعمونه في كل ثانية على مدار اليوم.



وأضاف: من الصعب أن نفهم لماذا تنفق الكثير من المال على ضم لاعب ثم تتركه. لا أعرف ما تفعله الأندية الأخرى.



وأكد غوارديولا أنه من المهم الحفاظ على جاهزية هالاند في ظل أن سيتي يخوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام.



ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري بفارق ست نقاط خلف أرسنال المتصدر، لكن فريق المدرب غوارديولا يملك مباراة واحدة مؤجلة. وينافس سيتي أيضا في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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