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الأرجنتيني سامباولي

فلامنغو يعلن تعاقده مع المدرب سامباولي

ريو دي جانيرو - رويترز
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أعلن نادي فلامنغو البرازيلي تعيين خورخي سامباولي، مدرب الأرجنتين السابق، يوم الجمعة، وبعد حوالي شهر واحد من إقالته من إشبيلية.

وقال فلامنغو، حامل لقب كأس ليبرتادوريس، إنه ارتبط بعقد مع سامباولي حتى ديسمبر 2024.

وأقيل المدرب البالغ عمره "63 عاما" من إشبيلية في 21 مارس وسط مخاوف من الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسيتولى سامباولي منصبه الجديد خلفا للمدرب فيتور بيريرا الذي رحل عن فلامنغو الأسبوع الماضي.

وسبق للمدرب سامباولي العمل في البرازيل مع فريقي سانتوس وأتلتيكو مينيرو.

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