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من لقاء ميلان وبولونيا

ميلان يتعثر أمام بولونيا

ميلان - د ب أ
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تعادل ميلان بصعوبة مع مضيفه بولونيا 1 -1 يوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بولونيا بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من المباراة عن طريق نيكولا سانسوني، لكن توماسو بوبيغا أدرك التعادل لميلان قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

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الفوز رفع رصيد ميلان إلى 53 نقطة في المركز الرابع مقابل 44 نقطة لبولونيا في المركز الثامن.

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