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غوندوغان

وكيل غوندوغان يوضح حقيقة انتقاله إلى برشلونة

لندن - د ب أ
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نفى وكيل إلكاي غوندوغان، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، توصل اللاعب لاتفاق للانتقال لفريق برشلونة الإسباني.

وقال إلهان غوندوغان لصحيفة "أس": لا يوجد أي اتفاق مع أي ناد آخر. لم نحسم بعد النادي الذي سينضم إليه اللاعب في السنوات القليلة المقبلة.

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كانت الصحيفة الرياضية قد ذكرت مؤخرا أن الانتقال لبرشلونة تم الاتفاق عليه عمليا، وأن اللاعب سيوقع على عقد مدته عامان مع إمكانية تمديد التعاقد لعام آخر.

وينتهي عقد غوندوغان مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل، ويمكنه أن يوقع لأي ناد في صفقة انتقال حر.

وقال وكيله إنه تفاجأ من تقرير الصحيفة، وشدد على أن تركيز غوندوغان منصب على الألقاب الثلاثة التي مازال يمكنه الفوز بها مع مانشستر سيتي هذا الموسم.

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