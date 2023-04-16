تن هاغ: لا يمكن الاعتماد على مارسيال

قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن تاريخ المهاجم انتوني مارسيال مع الإصابات يجعل من الصعب الاعتماد عليه، لكنه سيكون ضمن خططه للموسم المقبل.



وشارك مارسيال أساسيا للمرة الأولى منذ منتصف يناير الماضي في التعادل 2-2 مع إشبيلية بذهاب دور الثمانية بالدوري الأوروبي يوم الخميس، عندما خرج بعد ساعة من عمر المباراة.



وعرقلت الإصابات مسيرة اللاعب البالغ عمره "27 عاما"، الذي شارك في 18 مباراة هذا الموسم، بدأ عشر مواجهات منها فقط.



وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان مارسيال محل ثقته ليكون جزءا من التشكيلة على المدى البعيد، أبلغ تن هاغ الصحفيين: من الصعب أن أقول لأن التاريخ يروي قصة مختلفة لكنني أريده أن يكون كذلك لأنه لاعب كبير.



وقال: قطعا لديه القدرات التي تمكنه من تقديم أعلى المستويات. عندما يكون في كامل لياقته، يلعب فريقنا بصورة أفضل.



ووصف المدرب الهولندي مارسيال بأنه متعدد المهارات لكنه قال إنه يقدم أفضل أداء عندما يقود خط الهجوم.



وأضاف: أعتقد أنه قادر على اللعب في أي مركز بخط الهجوم. بالنسبة لي، يلعب بشكل أفضل في قلب الهجوم لكن يمكنه اللعب في الطرفين كذلك.



ومع غياب ماركوس راشفورد بسبب إصابة في الفخذ، من المتوقع أن يشارك مارسيال أساسيا أمام نوتنغهام فورست بالدوري الممتاز يوم الأحد.

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