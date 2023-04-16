غوارديولا: أتمنى أن يكسر هالاند جميع الأرقام القياسية

أثنى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على إرلينغ هالاند قائلا إن الأرقام القياسية التي يحققها لاعبه النرويجي أمر جيد بالنسبة لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هالاند هدفين في فوز فريقه 3-1 على ليستر سيتي المتعثر يوم السبت ليعادل رقم محمد صلاح القياسي لعدد الأهداف في موسم مكون من 38 مباراة.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي يوم السبت: أريد بل أرغب أن يتمكن من كسر كل الأرقام القياسية الممكنة. هذا يعني أنه سجل الكثير من الأهداف، وهو ما يساعدنا. لكن أعتقد أنه يود الفوز بالألقاب.



وأضاف: لكنه أمر مبهر، ما زالت أمامنا ثماني مباريات وهو قريب من تحطيم كل الأرقام.



وفي موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، رفع هالاند رصيده إلى 32 هدفا وهو نفس رصيد صلاح في موسم 2017-2018.



وأصبح هالاند (22 عاما) أول لاعب في الدوري الإنجليزي يصل إلى 45 هدفا في موسم واحد بجميع المسابقات خلال فوز سيتي 3-صفر على بايرن ميونيخ في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.



وبعدما رفع رصيده إلى 47 هدفا أخرج غوارديولا المهاجم النرويجي لمنحه راحة قبل مواجهة بايرن في الإياب يوم الأربعاء.

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وظل اللاعب ذو الشعبية الكبيرة لفترة طويلة على أرضية ملعب الاتحاد عقب المباراة ملوحا للجماهير.



وقال المدرب الإسباني إن تعامل هالاند مع استبداله كان ممتازا كالعادة، مشيرا إلى أن المهاجم عاد للمنافسات بعد إصابة في الفخذ.



وأضاف: ترى لغة جسده، ووجهه خلال المباراة. إنه مثل جون ستونز عاد كلاهما من الإصابة. وبعد 45 دقيقة كان من الجيد أن

يحظيا ببعض الراحة.



وافتتح ستونز التسجيل أمام ليستر بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من على بعد 20 ياردة.