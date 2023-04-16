قائد لاتسيو ينجو من حادث سير بعد اصطدامه بـ "الترام"

اصطدمت سيارة تشيرو إيموبيلي، قائد فريق لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، بترام في العاصمة روما، يوم الأحد، حسبما أفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكان إيموبيلي يقود السيارة عندما وقع الحادث. حيث كانت تتواجد بناته برفقته أيضا، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية بعد الحادث.
ونقلت صحيفة (لا غازيتا ديللو سبورت) عن إيموبيلي قوله: مر الترام عبر الضوء الأحمر. لحسن الحظ، أنا بخير، فقط ذراعي تؤلمني قليلا، فيما ذكرت الصحيفة الإيطالية أن سائق الترام أصيب.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية أن مقدمة سيارة إيموبيلي تهشمت بالكامل، فيما خرج الترام عن مساره نتيجة الاصطدام.
وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن بعض ركاب الترام نُقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص، في حين لم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن ملابسات الحادث.
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