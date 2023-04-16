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من لقاء وست هام وأرسنال

وست هام يوقف أرسنال ويقدم خدمة إلى سيتي

لندن - رويترز
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أهدر أرسنال المتصدر تقدمه بهدفين مرة أخرى، ليتعادل 2-2 مع وست هام يونايتد ويتعرض لضربة جديدة في سعيه نحو المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم غابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد بهدفين لأرسنال في أول عشر دقائق، لكن وست هام قلص الفارق بواسطة ركلة جزاء من سعيد بن رحمة في الدقيقة 33 وأدرك غارود بوين التعادل في الدقيقة 54.

وقبل هدف التعادل الثاني لوست هام مباشرة، أضاع بوكايو ساكا ركلة جزاء لأرسنال بعدما أطاح بالكرة خارج المرمى تماما.

وأصبح رصيد أرسنال، الذي تعادل 2-2 مع ليفربول في الجولة السابقة بعد التفريط في تقدمه بهدفين مبكرين، 74 نقطة من 31 مباراة وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي خاض 30 مباراة وفاز في آخر ست مباريات.

وسيلعب أرسنال في ضيافة سيتي في 26 أبريل نيسان الجاري.

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